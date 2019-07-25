“Çorum her geçen gün daha da güzelleşiyor”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin muhtelif bölgelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mehmet Akif Ersoy Caddelerinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un 15 mahallesine de eşit hizmet götürmek için çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyledi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile birlikte asfalt çalışmalarını takip eden Aşgın, "amacımız her mahalleye aynı hizmeti götürebilmek. Mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bizlere destek veren mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aşgın, "Geçtiğimiz hafta Ulukavak Mahallesinde yaptığımız çalışmaların ardından bugün de Mehmet Akif Ersoy Sokaklarda asfalt serimine devam ediyoruz. Bütün mahallelerimizdeki asfalt, park ve alt yapı ile ilgili tüm eksikliklerimizi tamamlaya tamamlaya gidiyoruz. Bütün mahallelerimize aynı anda yetişme şansımız yok. Çalışmalarımızı plan ve program içerisine aldık bunları da muhtarlarımıza belirttik, onlar da sağ olsunlar bizleri anlayışla karşıladılar. Şu anda plan ve programlarımız aksamadan adım adım devam ediyor. Muhtarlarımıza da anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Yazıçarşı Kavşağımızda önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu ise Bahçelievler Mahallesinde çalışmalara başladık. Buradaki çalışmalarımızı da belli bir noktaya getirdikten sonra Gülabibey Mahallesine, Mimar Sinan Mahallesine geçeceğiz. 15 mahallemizdeki eksikliklerimizi gidererek hummalı bir çalışma ile bu sezonu tamamlamak istiyoruz. Ekiplerimizle birlikte büyük bir aşkla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden bütün birimlerimiz Çorum’a hizmet etme adına büyük bir özveri ile çalışıyor. Bütün ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Yollar güzelleştikçe, parklar güzelleştikçe Çorum güzelleşiyor. Çorum güzelleşince de bizim yüzümüz gülüyor. Yüzleri güldürmeye Çorum’u gülümseyen şehir yapmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİMİZ SABIRLI OLMALI

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a taleplerini ilettikleri anda çözüm konusunda çalışmalar yapıldığını bildiklerini bunun da kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.

Kızıltepe, "Ben mahalle sakinlerimizden sabır istiyorum. Elbette eksiklerimiz giderilecek. Çorum sadece bizim mahallemizden ibaret değil. Tüm mahallelere hizmet götürülmeye çalışılıyor. Bizde sorunlarımızı iletiyoruz. Çözülmesi noktasında da çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Mahalle sakinlerimiz adına Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 14:11