 ‘Çorum, hızlı trenle birlikte çok farklı bir noktaya çıkacak’

M.BURAK YALÇIN

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Bakan Muş, Çorum’a hızlı tren gelmesiyle birlikte şehrin üretimde ve imalatta çok farklı bir noktaya çıkacağını belirterek, “Geleceği çok açık bir şehir” dedi.

Gerçekleşen ziyarette AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, ilçe ve belde belediye başkanları ile ilçe başkanlarıda hazır bulundu.

Çorum’un hem sanayi ve imalatta hem de tarımda önemli önemli bir şehir olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Çorum’un bir taraftan sanayi ve imalatta ilerleme kaydediyorken, bir tarafta tarımda önemli bir vilayet. Üretici bir şehrimiz, üretme kabiliyeti olan bir şehir. Müteşebbis bir ruh var bu şehir de. Ticaret rakamlarına baktığımız zaman, gelecekle alakalı çok daha iyi yerlere çıkacağını görüyoruz. Birinci OSB’miz doldu. Yeni talepler var. Bu fabrikaların açılabilmesi için bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. O açıdan da hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanımız ilgili kurumlar gereken çalışmaları yapıyorlar.” dedi.

Konuşmasında hızlı trenin Çorum açısından ne kadar önemli olduğunada değinen Bakan Muş, “Hızlı tren hattına entegre olmasıyla birlikte buranın özellikle üretimde ve imalatta çok farklı bir noktaya çıkacağı aşikardır. Lojistik anlamında ciddi bir kolaylık olacak şehir için. Bu lojistik imkanları, ürünleri entegre sistemi içerisine dahil olduktan sonra limanlara kadar hem ürettiği ürünlerin gitmesini kolaylaştıracak hem de ihtiyaç duyduğu ham maddelerin limanlardan şehre kolay yoldan ulaşmasını sağlayacaktır. Çorum iyi yolda. Emin adımlarla ilerliyor. Geleceği çok açık bir şehir. Huzurlu bir şehir, güvenli bir Anadolu şehri. Gelecekle alakalı, gelecek vaat eden bir şehir olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.