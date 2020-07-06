Çorum için biraraya geldiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, protokolü yemekte bir araya getirdi.

Göreve başladığı günden itibaren toplumun tüm kesimleriyle iyi bir diyalog içerisinde kuran MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, parti politikalarından taviz vermemekle birlikte ılımlı, hoşgörülü ve diyalogdan yana bir siyasi üslupla hareket ederek takdir topluyor. Karapıçak, partisini hemen her platformda layıkıyla temsil etmenin yanısıra tüm kurumlarla da iyi ilişkiler içerisinde olmaya özen gösteriyor.

MHP İl Başkanı Karapıçak, önceki gün de Çorum protokolüne yönelik bir yemek organizasyonu düzenledi.

Yemeğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, SGK İl Müdürü Ömer Tök, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile parti yöneticileri ve davetliler katıldı.

Toplantıda Çorum’un genel sorunları başta olmak üzere gündemde yer alan konular hakkında sohbet ve istişarede bulundular.