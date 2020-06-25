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DEVA Partisi Çorum Kurucu İl Başkanlığı görevine işadamı Orhan Vargeloğlu atandı.

Parti Genel Merkezi tarafından ataması yapılan Orhan Vargeloğlu, Çorum Kurucu İl Yönetimi’nin 4 isimden oluşacağını söyledi.

“Çorum için güzel işler yapacağız” diyen Vargeloğlu, “Rabbim utandırmaz inşallah. Yüzümüzün akıyla Çorum halkına hizmet etmeyi arzu ediyor, bizleri bu göreve layık gören Genel Başkanımız Ali Babacan ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 yardımcısıyla birlikte tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere kolları sıvadığını anlatan Vargeloğlu, “Ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 16:46