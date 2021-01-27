‘Çorum için önemli bir proje’

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile birlikte S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan İdris Görükmez, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Yalçın Keşçi ve yüklenici firma yöneticisi İrfan Yaşar tarafından karşılandı.

Kooperatifte yapılan çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Fındıkcı’dan bilgiler alan Başkan Görükmez, daha sonra da inşaat sahasını gezdi. Hurdacılar bölümünde inşaatı tamamlanan işyerlerini de gezen Görükmez, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti. Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve işyerlerinin yapımını üstlenen Alka İnşaat sahibi İrfan Yaşar’ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Başkan Görükmez, mesleklerinde son derece başarılı olan iki ismin öncülüğünde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini anlattı.

Fındıkcı ve yönetim kurulu ile yüklenici firmanın ortaya çok kaliteli bir yapı çıkardığının görüldüğünü vurgulayan Görükmez, hem kooperatif yönetimini hem de yüklenici firmayı kutlayarak, “Gördüğümüz kadarıyla her geçen gün çalışmalarda önemli yol katediliyor. Çorum adına güzel ve önemli bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte kentimizde esnaf ve sanatkarlarımız son derece modern ve kullanışlı mekanlara kavuşacaklar. Bu sorumluluğu üstlenen başta Başkan Mustafa Fındıkcı olmak üzere tüm yöneticileri tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bizler de böylesi yatırımların memleketimize kazandırılmasından dolayı mutluluk yaşıyoruz.” dedi.

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da sürekli olarak kendilerini ziyaret ederek moral desteği veren Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’e teşekkür etti. Kooperatif üyelerine olan sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Fındıkcı, kış şartlarına rağmen inşaat alanında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü de sözlerine ekledi.