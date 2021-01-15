Çorum için tarihi imza

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından satın alınan Çimento Fabrikası arazisinin satın alma protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

İçinde fabrikanın da bulunduğu 1 milyon 384 bin metrekare büyüklüğündeki araziyi 102 milyon 500 bin liraya satın alan Belediye bu ücretin 42 milyon 500 bin lirasını peşin geri kalanını ise taksitler halinde ödeyecek.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Votorantim Çimento Türkiye CEO'su Hatim Benmoussa, Votorantim Çimento Türkiye Hukuk Müşaviri Alper Erdem, belediye başkan yardımcıları, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ile belediyenin birim müdürleri katıldı.

İmza öncesinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir Cuma günü verdikleri müjdenin imzalarını yine bir Cuma günü attıklarını belirterek sözlerine başladı.

‘ARAZİYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ’

Şehir için önemli bir anlamı bulunan büyük bir araziyi şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bize liderlik önderlik yaptığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimize, sayın valimize teşkilatlarımıza özellikle bu süreçte çok yapıcı davrandıkları için Votorantim yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten çokta uzun olmayan bir zamanda bizi yormadan bu süreci tamamlamış olduk” dedi.

‘AÇILIŞINA HASAN POLATKAN GELMİŞ’

Çimento Fabrikası’nın Çorum için çok önemli bir tesisi olduğunu ve 1954 yılında temelleri atılıp kısa süre sonra 1957 yılında ise hizmete açılan bir tesis olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Demokrat Parti döneminde milletin adamlarının neler yaptığının en somut göstergelerinden bir tanesidir. Tek parti döneminden çıktığımız yılların daha başında temeli atılıp açılışı yapılan ve uzun yıllar ekonomik ve sosyolojik olarak ciddi katkılar vermiş önemli bir tesistir. Fabrikanın açılışına özellikle Hasan Polatkan şehidimizin de gelmiş olmasının da ayrıca bir manası var. Rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor hayırla yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

1992’DE ÖZELLEŞTİRİLDİ 2017’DE KAPANDI

Fabrikanın 1957’den 1992 yılına kadar Devlet tarafından çalıştırıldığını ve 1992 yılında ise özelleştirilerek Yibitaş’a verildiğini ilerleyen zamanlarda ise Fransız firma Lafarge’nda fabrikaya ortak olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Fabrikayı 2012 yılında ise Votorantim devralmış ve 2017 yılına kadar çalıştırmış. 2017 yılında ise firma çevre illerde daha modern tesisler kurduktan sonra buranın eski olması ve yenilenmesinin çok zor olmasından dolayı üretimi durdurmuş. Son 3-4 yıldır da herhangi bir çalışma yok” şeklinde kaydetti.

‘FABRİKANIN HEM OLUMLU HEMDE OLUMSUZ YÖNELERİ VARDI’

Fabrikanın Çorum’a olumlu katkılarının yanında olumsuz etkilerinin de olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Aşgın, “Her aileden birileri bu fabrikada çalışmış ve evinin ekmeğini götürmüştür. Fabrikanın şehrimiz için ekonomik katkısı kapandığı güne kadar asla yadsınamaz bir gerçektir. Fabrika Çimentospor ile spora büyük katkılar sağlamıştır. Amatör futbol takımları arasında her zaman ayrı bir yeri olmuş, gençlerimiz bu kulüpte futbol oynamak istemiştir. Sportif anlamda olumlu katkıları olmuştur. Bu olumlu katkılarının yanında çevresel bir takım sıkıntılar da sebep olmuştur. Çimento tozundan dolayı balkonlara çamaşırın asılamadığı günler olmuştur. Bir tarafta olumsuz diğer tarafta olumlu yanları olan bir fabrikaydı ve ekonomik ömrünü tamamladığı içinde 2017 yılında kapatılmış. Göreve geldiğimiz günlerden itibaren vatandaşlarımızın fabrikanın hemşehrilerimize kazandırılması yönünde temennileri olmuştu. ‘Buranın satın alınması şehrin geleceği için önünün açılması ve sağlıklı büyümesi için çok önemli dedik’ ve zamanını bekledik. O ‘an’ geçtiğimiz altı ay içinde oluştu. Çalışmalarımızı sıfır kredi kullanarak yapıyoruz. 59 aracımızı da kredi kullanmadan satın aldık. Ekonomik altyapımızı güçlendirdik ve artık hayaller kurmaya başladık. İlk hayalimizde Çimento Fabrikası’nın yerinin Çorum’a kazandırılmasıydı. Bu hayal bizi harekete geçirdi. Bizi heyecanlandıran asıl unsur Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu ve örnekliğidir. Tüm bunların ardından ilk olarak Çorum’da firma yetkilileri ile görüştük, düşüncelerini aldık taleplerimizi kendilerine ilettik onlarda Brezilya’da ki merkez yönetim kuruluna bu talepleri aktardılar. Ardından görüşmeler devam etti ve makul bir düzeye gelince de Ankara’da firmanın merkezinde nihai görüşmemizi yaptık. Rakamda ve genel şartlarda anlaştık. Finans kısmına bakalım dedik.

102 MİLYON 500 LİRAYA SATIN ALINDI

Biz meclisimizden her ne kadar 100 milyon lira kredi yetkisi alsak da niyetimiz bu yetkiyi tamamen kullanmak değildir. Şu an 42 milyon 500 bin lira peşin ödeme yapıyoruz. Bu peşinatın en az yarısını kredi kullanmadan kendi imkanlarımızla kasamızda ki parayla ödüyoruz. Sonra ki ödemeler mayıstan itibaren başlayacak ve kasım ayına kadar sürecek. Mayıs ve haziran ayında 5’er milyon lira ondan sonra ise 10’ar milyon liralık taksitler halinde olmak suretiyle 1 milyon 384 bin metrekarelik araziyi 102 milyon 500 bin lira gibi makul bir fiyata satın aldık.

‘HEDEFİMİZ SIFIR KREDİ SIFIR BORÇ’

Bu fiyatta anlaşmış olmaktan dolayı ve firmanın yaklaşımından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Onlarda yıllardır şehre katkı veren burasının Belediye tarafından satın alınması noktasında gerekli kolaylığı bize gösterdiler. Taksitlerin mayıstan sonra ki kısmı için banka teminat mektuplarını ay ay alacağız. Belediye olarak herhangi bir kredi kullanmadan yani kendi imkanlarımızla taksitlerimizi ödemek niyetindeyiz. Bizi bilen bilir. 2 yıldır hedefimiz sıfır kredi sıfır borçtur. Belediyemizin hedefi mümkün olduğu kadar krediye bulaşmadan kendi öz kaynaklarını harekete geçirerek yatırım yapmaktır. Bunu bazı belediyelerde görüyorum. Özellikle Çimento Fabrikası arazisinin alınması ile bu hayalimizi gerçekleştireceğimize yönelik umudumuz arttı. Allah’ın izniyle mecbur kalmadıkça krediye bulaşmadan işlerimizi yapacağız. Ama mecbur kalırsak da sonuçta biz kamu kurumuyuz kredi çekeriz öderiz. Borç yiğidin kamçısıdır. Ama asıl duruşumuz kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımızı yürütmektir” dedi.

‘ARAZİYİ TÜM HAKLARI İLE SATIN ALDIK’

1 milyon 384 bin metrekarelik devasa bir alanı satın aldıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Sol tarafta çevre yolunda ki koruluklara kadar çıkan bir alan. Sağ tarafta ise Melikgazi tepelerine kadar giden devasa bir alandır. Bu araziyi tüm hakları ile satın alıyoruz. Orada çok kıymetli su kaynakları ve madencilik ile ilgili bir takım imtiyazlar haklar var. Orada ki hakları tamamını alıyoruz” diye belirtti.

‘HERKESİN OLUMLU DÜŞÜNCELERİNİ ALMAYA HAZIRIZ’

Satın aldıkları araziyi ne yapacakları konusuna da değinen Başkan Aşgın, “Burasının kullanımı ile ilgili fikri olan varsa ‘şehrin gelişimine katkı sağlar’ düşüncesi olan varsa biz herkesin olumlu yapıcı düşüncelerini almaya hazırız. Biz ‘İlim Çin’de bile olsa alın’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz fikrin kimden geldiğine asla bakmayız. O fikrin doğruluğuna güzelliğine şehrin önünü açıp açmayacağına şehir için en doğru karar olup olmadığına bakarız.

‘HEDEF EN DOĞRU VE RANTABIL PROJE’

Bu imzalardan sonra asıl işimiz başlıyor. Asıl işimiz bu muazzam büyüklükte ki araziyi nasıl işlevsel hale getireceğimizdir. 100 yıl sonra ‘Burası falanca kişi tarafından alınmıştı. Ne güzel yapmışlar. Allah razı olsun’ dedirtmeyi istiyoruz. En doğru projeyi bulmak için arayışlarımızı başlattık. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında ‘yeni bir şehir mimarisini’ anlatacak kim varsa görüşmeye hazırız. Kafamızda hiçbir şablon olmadan sadece doğruyu bulmak noktasında bir arayışın içinde olduğumuzu ve bu anlamda katkı vermek isteyenleri de davetimizi belirtiyorum. Gelsinler katkı versinler. Doğruyu arıyoruz gelsinler arayışımıza destek versinler. Dedikodu üretmesinler engel olmasınlar bu arayışımıza destek olsunlar. En doğru şehri 2023-2053-2071 vizyonu çerçevesinde nasıl kurarız bunu hep beraber yapalım. Tüm siyasi ve sosyolojik yelpazesi ile şehrimizin başarısı olsun. Buradan herkese açık çek veriyorum. Belediyemiz’in hedefleri var. Burası Belediyemiz’e maksimum ekonomik faydayı nasıl sağlar ilkesiyle de hareket edeceğiz. Hedefimize ulaşmak için emin adımlarla yürürüz. Almak birinci hedefimizdi onu yaptık. Şimdi ikinci hedefimiz olan en doğru proje ve Belediyemiz’e maksimum katkı hedeflerimizi koyduk. Allah’ın izniyle bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğimiz ve ulaşacağımızdan gram şüphem yok. Bütün dinamiklerimizle bunu başaracağımıza inanıyorum. En doğru projeyi en rantabl şekilde hayata geçireceğiz. Ben bu tarihi ana şahitlik etmek üzere burada bulunan tüm meclis üyelerimize hususende yetki kararını birlikte aldığımız AK Partili ve MHP’li meclis üyelerimizi görüyorum. AK Parti ve MHP grubumuza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf tarihe not olarak düşecek bir fotoğraftır. Şehrin önünü açacak bu güzel hizmette kimlerin imzası olduğu yıllar sonra bu fotoğrafa bakılarak görülecektir. Bu süreçte katkı veren herkese gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

HATİM BENMOUSSA: BELEDİYE’YE BU DÜZEYDE VİZYONDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Votorantim Çimento Türkiye CEO'su Hatim Benmoussa ise sözlerine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek başladı.

Ekonomik nedenlerde Çorum’da faaliyetlerini bir süredir durdurduklarını ancak satış faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Hatim Benmoussa, “Çorum’da olmaya devam edeceğiz. Bu arazinin Çorum halkına hizmet etmesinin önemini düşündük. Halil İbrahim Bey’de en başından beri durumu anlayan ve çözüm odaklı bir yaklaşım gösterdi. Bugün burada imza töreninde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu çözümün en iyi çözüm olduğu kanaati var her iki tarafta da. Her ne kadar fabrika faaliyetlerimizi durdursak da Çorum bizim ana marketimiz. Samsun, Yozgat ve Sivas’ta üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla burada ki ayak izimiz devam edecek. Bu arazinin kullanılmasının Belediye açısında da önemli olduğu düşünüyoruz. Belediye’ye de bu düzeyde bir vizyon gösterdiği için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çimento Fabrikası arazisini satın alma protokolü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim ile Votorantim Çimento Türkiye Hukuk Müşaviri Alper Erdem tarafından imzalandı. İmza töreni toplu anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 19:26