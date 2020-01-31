RECEP MEBET

Gazeteniz Çorum Hakimiyet, bugün itibariyle 30. yaşına girmiş bulunuyor.

Basın-yayın hayatında 29 yılı geride bırakan Hakimiyet, ilkelerinden ödün vermeden Çorum için yazmaya devam ediyor.

Yerel basında Çorum’un markası haline gelen Hakimiyet, kurulduğu günden bu yana sağduyulu habercilik anlayışıyla yayın hayatını sürdürüyor.

‘HEP BİRLİKTE NİCE YILLARA’

Çorum halkına zengin içerikli ve kaliteli bir gazete sunma bilinciyle görev yapan Hakimiyet Ailesi mensupları olarak, okurlarımızdan aldığımız güçle yeni yaşımıza ‘merhaba’ diyoruz.

Geçmişten bugüne bizleri asla yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyor hep birlikte nice yıllar diliyoruz.

Çorum’a ve Çorumlu’ya en iyi yerel gazeteyi sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda desteklerinizin devamını bekliyoruz.