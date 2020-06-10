Çorum İHH, İdlib’e 19’uncu tırı uğurladı

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İHH İnsani Yardım Vakfı Çorum Şubesi tarafından hazırlanan insani yardım tırı önceki gün dualarla İdlib’e uğurlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, İdlib için hazırlanan 19. yardım tırını Suriye’ye gönderdiklerini söyledi.

İHH Yetim Birimi tarafından organize edilen yardım tırında 155 bin 820 TL değerinde un, yeni kıyafet, eğitim malzemeleri ve dayanıklı tüketim cihazlarının yer aldığını anlatan Selim Özkabakçı, bağışlarından dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 18:51