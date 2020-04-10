Çorum İHH korona mağdurlarına ulaşıyor

Çorum İHH Çorum merkez ve ilçelerinde evinden çıkamayan yaşlı, hasta, yetim, işinden ayrılıp mağdur olmuş ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye hayırseverlerin desteği ile gıda kolisi ve hijyen paketi yardımı ulaştırıyor.

Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, “İlk yardım eğitimini tamamlamış, Acil Durum ve Afet Bilinci Eğitmeni olan arkadaşlarımız dağıtımları yaparken virüsten korunma ve hijyen konusunda bilgilendirmeler yaparak çok zorunlu olunmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Türkiye halkı, bütün dünyaya yardım etti. 30 yıldır İHH olarak sizin verdiklerinizle dünyanın her yerine ulaştık, 135 ülkeye gittik. İnsanların dertlerine çare olmaya gayret ettik. Fakat bugün Türkiye zor durumda, bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye’deki sıkıntıyı atlatana kadar buradaki halkımız için yapmaya karar verdik. Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Ramazan kolileri de dahil olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız. Bu nedenle herkesin bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Devletimizle, milletimizle ve halkımızla beraber bu sıkıntıyı aşacağız, önemli olan aileyi ayakta tutmaktır.

İHH aracılığıyla işten çıkartılan ve mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, TURKIYE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine TURKIYE koduyla bağışta bulunarak mağdur ailelere destek verebiliyor.” dedi.