Çorum İHH’dan çocuklar için yaz kampı

Sosyal faaliyet anlamında birçok çalışma yürüten Çorum İHH, yaz dönemi için çocuklara yönelik yaz kampı başlattı.

Bu kampın içerisinde Elif-Ba, Kur’an-ı Kerim öğretimi, sure ezberleri, ‘ibadetlerimi öğreniyorum’, adab-ı muaşeret dersleri ve çeşitli etkinlikler var.

Çocuklar hafta içinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri, 09.00-11.45 saatleri arasında Çorum İHH Ofisinde eğitim görüyor. Kur’an öğretimiyle başlayan ilk saati, sure ezberi takip ediyor. Ardından adab-ı muaşeret dersi ve buna yönelik görsel ve işitsel materyallerle devam ediyor. Perşembe günleri ise Kur’an öğretimiyle başlayan ilk saat sonrası çocuklarla geleneksel oyunlar, akıl oyunları oynanıyor, fiziksel ve sosyal gelişimlerine yönelik etkinlikler yapılıyor.

Yaz kampı ile ilgili İHH’dan yapılan açıklamada, “Çorum İHH kuruluşundan bu yana insani yardımda öncülük ediyor. İhtiyaç sahibi aileleri destekliyor. Yine sosyal projelerle hem bu ailelerle hem de tüm gönüllülerle biraraya geliyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kadın-erkek, genç ve çocuklara yönelik toplumun ihtiyacı olan eğitimlerle onları buluşturuyor, bilinçlenme ve farkındalık çalışmaları yapıyor. Yine ailelerle piknikler, doğa yürüyüşleri, gezi organizasyonları düzenleniyor. Tüm bu etkinliklerde manevi hassasiyet gözetiliyor. Sizler de çalışmalarda yer almak, çalışmalara destek olmak ve katılmak isterseniz Üçtutlar Mahallesi, Murat Evler 14. Sokak, No:3’teki Çorum İHH Ofisimizi ziyaret edebilir yahut 0 364 224 26 20 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz”denildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022, 18:08