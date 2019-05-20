Çorum İHL mezunları İstanbul’da buluştu

MURAT ÇETİN

İstanbul’da yaşayan Çorum İmam Hatip mezunları iftar programında bir araya geldi. Çok sayıda Çorum İHL mezunu Çorumlu’nun katıldığı iftar programı Bağcılar Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Genç yaşlı pek çok İHL mezunu hemşehrimizi buluşturan gece, iftarın bereketiyle taçlanırken, dile gelen anılarla hasretler dindi, muhabbetler derinleşti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da yalnız bırakmadığı, İstanbul’da yaşayan Çorum İmam Hatip mezunları iftarına eski Milletvekili hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, Çorum eski Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, eski Sakarya Valisi İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi İrfan Balkanlıoğlu, Çorum İmam Hatip Lisesi eski müdürü Prof. Dr. Halis Ayhan, Avukat Dr. Mehmet Sarı, Avukat Yaşar Özer, İnsan Kaynakları Danışmanı Emin Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.