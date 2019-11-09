Çorum ile Gimhae arasında iş birliği

Güney Kore'nin Gimhae'nin şehrinden Meclis Başkanı Kim Hyong-su, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

2017 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir olan Çorum ve Gimhae arasında kültürel iş birliği kurmak amacıyla yapılan ziyarette Hyong-su ve Aşgın arasında yeni iş birliği anlaşması yapıldı.

Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada, nüfus ve tarih bakımından iki şehrin birbirine benzer özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Dost ülke Güney Kore ile iş birliği yapmanın heyecanını yaşadığını belirten Aşgın, "Gaya medeniyetinin başkenti Gimhae'den gelen Güney Koreli dostlarımızı Hitit uygarlığının başkentinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gimhae'nin 'gençliğin ve umudun tarihsel kenti' sloganını duyunca çok heyecanlandım. 1950’li yıllarda Çorum’dan da birçok büyüğümüzün Güney Kore'ye giderek haklı davasında onların yanlarında olmasından da son derece mutluyum. Dost ülkemiz Güney Kore'nin tarihsel kenti, kardeş şehrimiz Gimhae’den gelen heyetle işbirliği protokolüne imza attık. Şehrimizin gelişimi için oldukça önemli kararların bulunduğu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Aşgın, ziyarette Hyong-su’ya Hitit güneşi kursu ve saat kulesi maketi hediye etti.

(AA)