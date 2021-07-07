Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği eleman alımı yapacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum İli Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak yürütülen Halk Elinde Akkaraman Irkı Islahı projesi kapsamında aşağıda belirtilen özelliklere sahip 1 Teknik Eleman alımı yapılacaktır.

Müracaat tarihleri: 06.07.2021 - 16.07.2021 tarihleri arasında Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Sözlü Mülakat Tarihi ve Yeri: 29.07.2021 Perşembe günü saat 10:00 Gıda Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdürlüğü.

Detaylı bilgi için tıklayınız