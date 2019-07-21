'Çorum imrenilecek bir şehir'

36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılan Sanayi ve Ticaret Fuarı’na özel kapanış kokteyli programında bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum tüm renkleriyle güzel olduğunu belirterek; "Kim ne derse desin Çorum bölgesinde imrenilecek bir şehirdir." dedi

Bu yıl 36.'sı düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nin Turhan Kılıçcıoğlu zamanında başladığını hatırlatan Ceylan, Çorum’un yeniden bir heyecana ihtiyacı olduğu için 4 aradan sonra yeniden başladığını söyledi. Bu güzelliklerin devam edebilmesi için birlik, beraberilk ve kardeşlik hukukunun daha da pekişmesi gerektiğini ifade eden Ceylan; "“Bu yıl 36.’sını düzenlediğimiz fuar, Turhan Kılıçcıoğlu zamanında başladı. Çorum’un yeniden bir heyecana ihtiyacı olduğu için 4 aradan sonra festivale başladık. Bu güzelliklerin devam edebilmesi için Çorum’da birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Çorum tüm renkleriyle güzel. Allah birliğimizi bozmasın. Ülkemizin sıkıntılardan geçtiği bu günleri hep birlikte atlatacağız. Biz bu ülkeyi ve Çorum’u seviyoruz. Bu ülkede birbirmize karşı olan hoşgörü sınırlarını daha da genişletmemiz gerekiyor. Kardeşlik hukuklarımızı pekiştirmemiz gerekiyor. Hem Çorum’u hem de ülkemizi daha güzel günler bekliyor. Çorum’da hedefimiz festival havasını bir tık daha yukarı çıkarmamız gerekiyor. Çorum şu an bölgede kim ne derse desin imrenilen bir şehir. Mutlaka yaptıklarımız var. Yapamadıklarımız da var. Çorum tün renkleriyle bir ve beraber olacak.” dedi

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 15:33