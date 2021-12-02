Çorum iş dünyasının enerji talepleri Bakan’da

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum iş dünyasının enerji konusundaki taleplerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ilettiler.

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın, iş dünyasının bir takım talep ve istekleri başta olmak üzere çeşitli konularda kendilerine ilettiği istek ve talepleri ilgili kişi ve kurumlarla görüşerek çözmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Çorum merkez ve ilçelerde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren fabrikaların ve diğer sanayi bölgelerindeki sanayici ve iş adamlarının enerji ile ilgili taleplerinin olduğunu söyleyen Ceylan, bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüklerini anlattı. Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte Bakan Dönmez’e sanayicilerin taleplerini ilettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Bakan Dönmez’in de taleplerine olumlu yaklaştığını kaydetti. (Haber Merkezi)