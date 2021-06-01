Çorum itfaiyesi ilçelerle tecrübesini paylaşıyor

EROL TAŞKAN

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilçelerden gelen eğitim taleplerine cevap veriyor.

İlçelerle tecrübe ve bilgilerini paylaşan Çorum İtfaiyesi, tüm operasyonların 112’ye bağlanmasıyla ortaklaşa yürütülmesi planının da temellerini atıyor.

İlçelerde hizmet veren itfaiye ekipleri ile düzenli olarak sürdürülen istişare toplantılarında alınan karar üzerine, eğitim talep eden ilçelere uzmanlar aracılığı ile eğitim seminerleri düzenleyen Çorum İtfaiyesi, Bayat Belediyesi İtfaiye ekibine yangına müdahale, söndürme teknikleri, işyeri denetimi, önleyici tedbirler, kişisel koruyucu ekipman ve pratik giyinme yöntemleri hakkında eğitim verdi.

Taleplere göre eğitim planlamasını genişleten Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çorum genelinde 112 üzerinden ortak yürütülecek çalışmalarla ilgili geleceğin planlamasını bugünden hazırlamaya başladı.