Çorum Kadın Meclisi’nden ‘Aleyna Çakır’ eylemi

FATİH BATTAR

Çorum Kadın Meclisi, kadın cinayetlerine tepki eylemlerini sürdürüyor.

Kadın Meclisi üyeleri, Ankara’daki evinde şüpheli bir şekilde öldüğü iddia edilen 21 yaşındaki Aleyna Çakır (Sema Esen) için bir araya geldiler.

Önceki gün Kadeş Meydanı’nda gerçekleşen eylemde Aleyna Çakır cinayetinin aydınlatılmasını isteyen katılımçılar, son günlerde artan kadın cinayetlerine dikkat çektiler.

Çorum Kadın Meclisi adın bir konuşma yapan Avukat Burçin Solmaz Polat, Aleyna Çakır'ın ölümünün şüpheli olduğunu ifade ederek, kadın örgütleri olayın aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Esen'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşının serbest bırakılmasına tepki gösteren kadın meclisi üyeleri, intihar ettiği kesinleşse bile Esen'i intihara götüren sebeplerin araştırılmasını istedi.