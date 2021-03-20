Çorum Kadın Meclisi’nden ‘İstanbul Sözleşmesi’ eylemi

FATİH BATTAR

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Çorum Kadın Meclisi İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesini protesto etti. Hürriyet Meydanı PTT binası önünde toplanan Çorum Kadın Meclisi üyeleri İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanmasını istedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin kadınları yaşattığını iddia eden kadın meclis üyeleri, sözleşmenin yeniden uygulanana kadar alanlarda olmaya devam edeceklerini belirti.

Eylem basın açıklaması ile sona ererken, kadınlar Hacı Bektaş Velli Kültür Vakfı'na kadar sloganlarla yürüyüş yaptı.