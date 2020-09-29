'Çorum karayollarında üvey evlat muamelesi görüyor'

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum'un birçok yatırımda olduğu gibi karayollarında da Çorum’un üvey evlat muamelesi gördüğünü söyledi.

Tahtasız, hangi yönden girilirse girilsin Çorum il sınırlarından itibaren yolların katile ve standardının düşmeye, kötüleşmeye başladığına dikkati çekti.

Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Ortaköy ilçesine çıkarma yaptı. Halkın ve bölgenin sorunlarını yerinde inceleyen Tahtasız, Yozgat il sınırında karayollarının durumunu yerinde gördü.

Tahtasız, Çorum sınırlarını geçtikten itibaren yolların standardının artığına dikkati çekerek, “Yozgat il sınırında yol durumunun Ortaçağ & Yeniçağ ayrımı gibi olduğunu vurguladı.

Tahtasız, “Çorum tarafı 6 m’lik dağ yolu gibi kıvrım kıvrım ve güvensiz iken, sınırın diğer tarafı 12 m’lik korumaları yapılmış, yol çizgileri çizilmiş farklı bir ülke statüsünde adeta. Bu durum sadece Yozgat sınırı için de geçerli değil. İster Amasya’dan gelin, ister Kastamonu’dan, hangi yönden gelirseniz gelin Çorum sınırlarına girdikten itibaren yollar kötüleşmeye, standardı düşmeye başlıyor” dedi.

Çorum’un sulama, yol gibi alt yapı yatırım konusunda çevre illerden farklı olmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Tahtasız, “Ödenek 83 milyonun ise hakkaniyet çerçevesinde Çorum’a da bu yatırımların yapılması gereklidir. Bölgenin en fazla ihracat yapan ilinde havaalanı, demiryolu ve güney çevre yolunun bir an önce yapılması gerekmektedir. Üreten Çorum’un hakettiği yatırımlar bir an önce yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

Tahtasız ayrıca, “Çorum – Ortaköy yolu Cemilbey - Ortaköy arası Çorum’dan Cemilbey’e kadar yapılıyor, Cemilbey’den sonra Ortaköy arasında her hangi bir çalışma yok. Halkımız yıllardır oyalanıyor ve ulaşım çok zor şartlarda sağlanıyor. Bu güzergahta 8500 nüfus yaşıyor. Bu yolu kullanan büyük bir nüfus kitlesi var. Çorum – Ortaköy yolunun tamamı günümüz standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır” diye konuştu.

Tahtasız, Çorum ile Yozgat yollarının incelendiğinde ayrım yapıldığının bariz bir şekilde ortaya çıktığını dile getirerek, devlet imkanlarının eşit şekilde dağıtılmasını, hakkaniyetli hizmet yapılmasını istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyareti sırasında; Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Aşdağul eski Belediye Başkanı Dursun Uzunca, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, bazı İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile Gençlik Kolları yöneticileri de eşlik etti.

