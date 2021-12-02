Çorum Kasım ayında Şampiyon Ligi'nde

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Çorum, Kasım ayında en fazla ihracat yapan 11 il arasında yer aldı.

Ekim ayında da ihracat rekoru kıran Çorum, Kasım ayında adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı. 2021 yılı ilk 10 ayı ihracat rakamlarıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Çorum, Ankara, Samsun gibi büyükşehirleri geride bırakarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde ise 72 il ihracatını artırdı. İstanbul, Çorum, Adana, Yalova, Zonguldak, Eskişehir, Malatya, Osmaniye, Kütahya, Uşak ve Diyarbakır tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını, kasım ayında gerçekleştirdi. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 8,7 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa oldu. Bu şehirleri haricinde artışıyla dikkat çeken il ise ihracatını 249 milyon dolar artıran Çorum oldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 15:38