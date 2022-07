Çorum Kazakistan arasında gönül köprüsünü inşa ettiler

EROL TAŞKAN

Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayrat Kurmanbayev, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti. Her iki üniversitenin rektörünün de adeta üzerine titrediği Kardeş Üniversite protokolünün imzalarının atıldığı ziyarette, ilim irfan yolunda yıllarca meyve verecek çınarlar gönül bahçelerine ekildi.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ İRFAN YOLLARINI BULUŞTURACAK

Her iki üniversite arasında kurulan gönül köprüsü, kan ve can bağı bulunan Türkiye ve Kazakistan arasında, ilim ve irfan yollarının ilelebet açık kalmasını sağlayacak.

REKTÖRLER GÖNÜL İNSANI OLUNCA..

Her iki rektörün de samimiyet ve hassasiyetle yürüttüğü çalışmaların temelinde rektörlerin gönül insanı olması ve vizyonlarının derinliği hiçbir adımın rastgele atılmadığının da göstergesi oldu.

İLAHİYAT ALANINDA MARKA OLACAK

Hitit Üniversitesi ve Nur Mübarek Üniversitesi arasında oluşturulan kardeşlik protokolü ile her iki üniversite arasında ilahiyat eğitimi konusunda geliştirilecek karşılıklı protokollerle ilahiyat eğitimi marka haline dönüşecek. Kazakistan’da din eğitimi konusunda ilk sırada yer alan kariyeri ile Orta Asya’nın gözbebeği konumundaki Nur Mübarek Üniversitesi, Hitit Üniversitesi’nden alacağı eğitim desteğiyle daha da güçlenecek. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, Hitit Üniversitesi İslami İlimler Araştırma Merkezi (HİSAM) Müdürü Prof. Dr. Macit Yılmaz ve Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı Ahmet Kamil Benli’nin de hazır bulunduğu toplantıda Rektör Ali Osman Öztürk ve Rektör Hayrat Kurmanbayev protokol imzalarını atarak, hayırlı olsun temennilerini paylaştılar.

TİMUR NÜSÜPHAN’A HEM TAKDİR HEM ÖVGÜ

Erasmus eğitim için geldiği Hitit Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra halen de doktora öğrencisi olarak eğitimini devam ettiren Timur Nüsüphan, Hitit Üniversitesi ve Nur Mübarek Üniversitesi arasındaki köprünün temel taşı olarak görev aldı. Her iki rektöründe takdir ve övgülerini kazanan Timur Nüsüphan, akademik çevrelerin yanı sıra kendisini tanıyan çok sayıda Çorumlu tarafından da muhabbetle karşılık buluyor.

DİN ADAMLARININ EĞİTİMİNDEN AKADEMİK EĞİTİME KADAR HEPSİ VAR

İki üniversite arasında imzalanan kardeşlik protokolünde, mevcut din adamlarının eğitimi, akademisyen desteği, akademisyen eğitimi, öğrenci değişimi, yüksek lisans ve doktora eğitimleri konuları başta olmak üzere pek çok alanda kurulacak işbirlikleri hayata geçirilecek.

BU KÖPRÜ İLMEK İLMEK İŞLENDİ

Üniversiteler arasında atılan bu önemli adım, sadece üniversitelerin işbirilği ile kalmayıp, Çorum ve Kazakistan özelinde sarsılmaz tarihsel bağlarımızı adeta yeniden inşa edecek. Baştan beri titizlikle adeta ilmek ilmek işlenen bu birliktelik, Almata ve Çorum arasında kültürel ve ticari olmak üzere hayatın her alanında meyvesini verecek.

HER ANIN ŞAHİDİ OLMANIN BAHTİYARLIĞI DA BİZE KALSIN

Hakimiyet olarak gelinen bu tablonun her anına şahitlik etmenin ve kısmen de olsa çorbada tuzumuzun bulunuyor olmasının gururunu yaşıyoruz. Doğru insanların doğru yerde görev almalarının verdiği berekete her adımda şahitlik ettik. Her iki rektörün meseleye yaklaşımı, iş olsun torba dolsun kabilinden uzak, tamamen sonuç odaklı, sürdürülebilirlik şartlarının tamamını kapsayan bir adımın temellerini attı. Yıllarca sürecek bir işbirliğinin doğuşuna şahitlik ettiğimiz ziyarette, eller kenetlendi yürekler birleşti. Tarihsel süreçte birbirlerinden ayrı düşürülen Türkiye ve Kazakistan, yeni dünya düzeninde Yeni Türkiye ve Yeni Kazakistan olarak sahne alırken, rektörlerin kardeşlik ahdi yarınlarımıza dair umut ışığını daha da güçlendirdi. Zira bu birliktelik, ardından pek çok kurum ve sektörü de yanına alarak her geçen gün filizlenip koca bir çınara dönüşecek. Emek veren, samimice gönlünü ortaya koyan herkese sonsuz minnet ve teşekkürler sunuyoruz.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022, 18:23