EROL TAŞKAN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Koordinatörlüğü 11. Çağrıda alınan projelerle başarısına bir yenisini daha ekledi.

Kabul edilen projelerle ilgili değerlendirme yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Yatırım tutarı 340 milyon lira, hibe tutarı 180 milyon lira olan 244 başvuruyla bugüne kadar çıkılan çağrılardaki en yüksek yatırım ve hibe talepli başvuru alındı.” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, yeni dönem çağrılar üzerine kabul edilen projeler ve yatırım tutarları hakkında bilgi veren TKDK Çorum Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yeni çağrı döneminde kabul edilen 244 projenin toplam yatırım tutarının 340 milyon TL olduğunu, TKDK tarafından sağlanacak hibe miktarının ise 180 milyon lira olduğunu söyledi.

Her geçen gün artan bir grafikle her çağrı döneminde sayıları çoğalan projelerin, Çorum tarımı açısından umut verdiği gözlenirken, 11. Çağrı döneminde Çorum kendi rekorunu kırdı.

Vali Mustafa Çiftçi tüm yatırımcıları ve TKDK Çorum Koordinatörlüğü’nü tebrik ederek yatırımların Çorum tarımına hayırlı olması dileğinde bulundu.