Çorum Koronavirüs öncesine döndü!

FATİH BATTAR

Koronavirüsle mücadele başarılı iller arasında yer alan ve vaka sayısının azaldığı Çorum’da, dün ortaya çıkan görüntüler tehlikeye davetiye çıkaracak cinsten. Koronavirüs yokmuş gibi davranan vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları gözlemlendi.

Bugün 20 yaş altı çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Yaklaşık 40 gündür sokağa çıkamayan çocuklar aileleri ile birlikte kendini parklara, caddelere attı ancak bazı vatandaşların hem maske takmadıkları hem de sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam edilirken, buna rağmen bugün Çorum’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların Gazi Caddesi üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Caddede neredeyse adım atacak yer kalmadığı gözlemlendi.

Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de sıfırlanan vaka sayısı bir günde inanılmaz bir artış göstermişti. Çorum’da bugünkü gibi rehavete kapılmaya devam ederse, Kırıkkale gibi olmaması içten bile değil. Uzmanlar rehavete kapılmaması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Virüs tehlikesinin halen devam ettiğini belirten uzmanlar, evde kalınması gerektiğini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söylüyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:56