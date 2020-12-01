‘Çorum leblebisi bundan daha güzel tanıtılamazdı’

M. BURAK YALÇIN

Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a Payitaht dizisinde Çorum leblebisinin tanıtımından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında bir konuşma yapan Çorum Leblebi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Fikret Hışıroğlu, Payitaht dizisinde Çorum leblebisinin tanıtımından dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, “Leblebiciler Kooperatifi, Çorum esnafı adına sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı takdirle takip ediyoruz. Bu anlamda Payitaht dizisinde Çorum Belediyesinin ve sizlerin katkılarıyla Çorum leblebinin tanıtımı yapıldı. Bundan daha güzel tanıtılamazdı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum’un her türlü değerinin ulusal ve uluslararası alanda en güzel şekliyle tanıtılması gerektiğini ifade ederek, “Çorum maalesef olumsuz haberberle anılıyor. Bazı basın yayın organlarıda sanki şehirde başka güzel bir haber yokmuş gibi ulusala sürekli şehri karalayıcı, kötü imaj oluşturacak haberleri ön plana çıkartmanın telaşı içindeler. Bunlarıda anlamış değilim” diye konuştu.

Payitaht dizisindeki leblebi sahnesine verilen reklam ücretinden dolayı Belediye’yi eleştirenlere de cevap veren Başkan Aşgın, şunları söyledi: “Abdülhamit Hanın temsil ettiği değerler bizim için çok önemli değerler. 33 yıl boyunca Osmanlıyı ayakta tutmuş kudretli bir padişah. Bizim için bunu ifade ediyor. Başkaları için ne ifade ediyor bilmiyorum. Çorum leblebisi elden gidiyor diye haberler yapıldı geçtiğimiz yıllada. Falanca il sahip çıkıyor diye. Çorum’da kimse yok mu neden sahip çıkılmıyor denildi. Payitahttaki çalışmamızı eleştirenlere bakıyorum o gün o yaygarayı yapanlar maalesef. Leblebiye en güzel sahip çıkan bizleri takdir ve teşekkür edeceklerine, fiyatı üzerinden yaygara koparıyorlar. Onları Allah’a ve tüm hemşehrilerimize havale ediyorum. Onları samimiyete davet ediyorum. Böyle bir ihtimal yok ama yine de davet ediyorum.”

Dizideki leblebi sahnesi ile leblebinin zihinlere net olarak kazındığını da vurgulayan Aşgın, “O paşaları bir araya getirsek bu kadar güzel bir şekilde o mizanseni yapamazdık. Bir araya getiremezdik. Leblebi tarihi içerisindeki en güzel reklam filmini bu şekilde oluşturmuş olduk. Sadece TRT’de değil sosyal medya da koptu gitti. Leblebi zihinlere net olarak kazındı. Çorum leblebisi şehrimizin marka ürünü olarak kalmış oldu. Belediyemizin yaptığı bu güzel çalışmayı eleştirenler Abdülhamit’e kızıl sultan diyenlerin torunlarıdır. Bizde Abdülhamit’in torunlarıyız. Biz dedemizle gurur duyuyoruz” ifadelelerini kullandı.

Ziyarette Çorum Leblebi Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri Turgay Coşkun, Elvan Yiğiter ve Ömer Karakuş da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 19:06