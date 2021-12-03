‘Çorum maçında daha iyi olmak istiyoruz’

HARUN AKKAYA

Pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak İnegölspor TeknikDirektörü Şaban Yıldırım son haftalarda yükselen performanslarını devam ettirerek Çorum’dan da puan yada puanlarla dönmek istiyoruz’ dedi.

Bordo beyazlı ekibin önceki gün, Çorum Futbol Kulübü, maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şaban Yıldırım şunları söyledi:

“Önümüze maç maç bakıyoruz. Her maç çok önemli zaten ve çok ciddi rakiplere karşı oynuyoruz. Çorum’da ciddi yatırım yapmış bir takım. Deplasmanda oynayacağız. Oyunumuzda mümkün mertebe daha iyiyi arıyoruz ve geldiğimiz yerin hemen üstüne çıkmaya çalışıyoruz. Oyun olarak biraz daha üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Odaklandığımız şey bu. Maçları kazanmış olmak çok güzel. Çünkü bu bize daha öncede dediğim gibi hem moral hem de zaman kazandıran bir şey. Çorum maçında da geçen maçtan daha iyi olmaya çalışacağız. Aynı zamanda da tabiî ki bir lig maçı oynuyoruz. Yani puan maçı oynuyoruz. Bunu unutmadan sahaya çıkacağız. Ersel ve Ogün aramıza dahil oldular. Fakat dün sakatlıkları tekrar nüksetti. Bugün onların son durumlarına bakacağız. Maç saatine kadar durumları belli olur diye düşünüyorum.”