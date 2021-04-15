Çorum Mart ayında buz kesti

Türkiye genelinde mart ayında yağışlar, normalin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşirken, Karadeniz’de en düşük sıcaklık eksi 12.6 derece ile Çorum’da ölçüldü.

Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış oldu. Ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, ekstrem sıcaklık yaşanmadı. Mart ayında en düşük sıcaklık 23.1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek 27.2 dereceyle Ceylanpınar'da görüldü. En fazla yağış 190 mm ile Rize'de, en az yağış 48 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Değerlendirmesi ile 2021 Yılı Mart Ayı Sıcaklıklarının Analizi raporları hazırlandı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle 2020 yılında yağışlarda ciddi oranda yaşanan azalmalar, su kaynaklarında kuraklık tehlikesi oluşturmuştu. Yağışlar 2021 yılının ocak ve şubat aylarında, 2020'deki gibi mevsim normallerinin altında, sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde yaşandı. Mart ayındaki sevindirici verilere göre ise yurdun büyük bölümünde yağışlar ciddi oranda artış gösterdi. Türkiye geneli mart ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Mart ayı yağışı 79 mm oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış gerçekleşti.



