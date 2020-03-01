ÇORUM MEHMETÇİĞİN YANINDA

EROL TAŞKAN

İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlerimize saygı ve sahada destansı bir mücadele veren Ordumuz’a destek için yürüyüş yapılacak.

Bugün (Pazartesi) saat 12.00’de Atatürk Anıtı’nda başlayıp Şehitlik’e kadar devam edecek olan olan yürüyüşün ardından Şehitlik’te gerçekleştirilecek dua programıyla devam edecek.

Valilik, Belediye, Hitit Üniversitesi, Çorum Şehit Aileleri Vazife Malülleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği tarafından organize edilecek yürüyüşe tüm Çorumlular davet edildi.