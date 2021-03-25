Çorum Merkez'de tavuk çiftliği ve eklentileri icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çorum İcra Dairesi tarafından tavuk çiftliği ve eklentileri icradan satışa çıkarıldı.

Çorum ili, Merkez ilçesi, Altınbaş Köyü 159 Ada 5 Parsel de kayıtlı 'tarla" nitelikli taşınmaz olup, alanı 16.075,37 m² olup taşınmazın 1/1 hissesi satılacaktır. Konumu: Altınbaş köyü yerleşim yerine 2750 m Çorum-Samsun Karayoluna 9.900 m. Çorum Şehir Merkezine 12 km mesafededir. Özellikleri : Taşınmaz 159 ada, 5 parsel de bulunan tarla üzerinde 3 adet Tavuk Kümesi, Kümesin üst katında, tavuk kümesine bitişik bakıcı evleri, 1 adet yem ünitesi ve kuluçka odası bulunmaktadır. Taşınmaz tarla üzerinde kavak ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır.

1 milyon 952 bin lira değerindeki çiftliğin satışı 29 Nisan saat 15:15'de Çorum Adalet Sarayı Ek Hizmet Binasındaki 2. Kat Mezat Salonu'nda yapılacaktır.

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