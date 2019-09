Çorum Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Diyanet Gençlik Merkezi, Mehmet Zahit Kotku Cami altında açıldı. Tüm giderleri Ahlatcı Eğitim Sağlık Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanacak olan ve tefrişatı da vakıf tarafından yaptırılan Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışı dün yapılan törenle gerçekleştirildi.

Devane Cami İmam Hatibi Selahattin Meşe’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende ilk konuşmayı İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptı.



‘GELECEĞE GÜVENLE BAKACAKSAK GENÇLERE YATIRIM YAPMALIYIZ’

İl Müftülüğü olarak Çorum’a bir Diyanet Gençlik Merkezi kazandırmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Müftü Biçer, “Bu mekan gençlerimiz için güvenli temiz ve nezih bir mekan. Bu mekanda gençlerimiz derslerini çalışabilecek kitap okuyacak sohbet edecek ve çeşitli aktivitelerde bulunacaklardır.

Geleceğe güvenle bakacaksak gençlere yatırım yapmalıyız. Gençliğini ihmal eden toplumlar geleceğine güvenle bakamaz. Geçlerimiz bu mekanda dini doğru kaynağından öğrenecekler inşallah doğru kararlar alacaklardır” dedi.

Gençliğin insan hayatı içinde başka kötü yönlere savrulmaması için elinden tutulması gereken bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Biçer, “Hayat boşluk kabul etmez. Biz bu boşlukları dolduramazsak gençlerimizi kötü emellerine ve ideolojilerine alet etmek isteyenler her alanda onları tuzaklarına düşüreceklerdir. Mekanları şereflendiren ve değerlendiren insanlardır. Dolayısı ile bu mekandan ne kadar çok gencimiz istifade ederse amacına o kadar ulaşmış olur. İnşaallah burada güzel hizmetler olacak güzel dostluklar oluşacak. Bilgiler artırılacak ve bu mekan gençlerimiz için aynı zamanda doğru yolu gösteren bir rehberlik merkezi olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı milletimizin güvendiği itimat ettiği bir teşkilattır. Din nasıl hayatın her anını ve alanını kapsıyorsa DİB’de bu manada toplumun her kesimi ve her yaş grubuna hitap etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. O hizmetlerden biri de bugün açacağımız bu merkezdir” şeklinde kaydetti.

Biçler sözlerini merkezin açılmasında büyük katkıları olan Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı’na ve merkezin hocalarına teşekkür ederek tamamladı.



AHMET AHLATCI’YA TEŞEKKÜR

Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı adına konuşma yapan Kasım Kahraman ise gençlerin, vatan, millet, ezan, bayrak gibi milli ve manevi değerler doğrultusunda, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmelerine vesile olmak için ülke genelinde Gençlik Merkezlerinin açılması konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, “Şehrimizde Gençlik Merkezinin açılışına vesile olan İl Müftü Yardımcımız Sayın Abdullah Pamuklu hocamıza ve İl Müftümüz Sayın Muharrem Biçer hocamıza teşekkür ederim İI Müftü Yardımcımız Sayın Abdullah Pamuklu, Diyanet Vakfı Çorum Şube Temsilcisi Sayın Mustafa Ersoy, holding merkezimizi ziyaret ederek, Çorum'da kurmak istediklerini Gençlik Merkezi için katkı talep ettiklerinde, İl Müftülüğümüzün bu girişimi Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu tarafından takdirle karşılanmış, Gençlik Merkezinin her türlü tefrişatı ile Mehmet Zahit Kotku Camii ve Gençlik Merkezi’nin bütün işletme giderlerinin Ahlatcı Eğitim Sağlık Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu hizmete katkılarından dolayı Ahlatcı Holdinge ve Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ahlatcı'ya en kalbi duygularla teşekkür ediyorum” dedi.



‘GENÇLİK MERKEZİ’NE DESTEK VERMEYİ İNSANİ BİR GÖREV OLARAK KABUL ETTİK’

Ahlatcı Eğitim Sağlık Yardımlaşma Vakfı olarak, milleti bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayacak, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş gençlerin ruhen ve bedenen dinamik bir yapıyla, sosyal ve akademik gelişmelere açık, sorumluluk sahibi olması, yeteneklerini geliştirmeleri, bilgiye, sanata ilgilerinin canlı tutulması ve gönüllerinin sevgi, şefkat ve merhamet hisleri ile yoğrulması için Gençlik Merkezi faaliyetlerine destek vermeyi milli, manevi ve insani bir görev olarak kabul ettiklerini ifade eden Kahraman, “Ahlatcı Holding ve Ahlatcı Eğitim Sağlık Yardımlaşma Vakfı olarak hedefimiz, Çorum'da milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerimizin şehrimizin ve ülkemizin madden ve manen kalkınmasında önemli bir yapı taşı olmalarıdır” diyerek sözlerini tamamladı.



‘HER ZAMAN DESTEĞE HAZIRIZ’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında merkezin yer aldığı camiye ismini veren Mehmet Zahit Kotku’yu anarak başladı.

Başkan Aşgın, Mehmet Zahit Kotku’nun Türkiye’nin gelişmesinde büyük katkıları olan ender insanlar arasında yer aldığını söyledi.

İslam medeniyetinin tekrar yeryüzüne adalet dağıtabilmesi için bu tür çalışmaların sayısının artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak son 5 yılda 15 tane cami mescit ve Kuran kursu inşa ettik. Bu gençlik merkezinin yer aldığı Mehmet Zahit Kotku Cami’ni de Çorum Belediyesi yaptırarak halkımızın kullanımına sundu. Arsasını bağışlayan Ahlatcı ailesine teşekkür ediyorum. Belediye olarak cami, mescit ve İmam Hatip Külliyesi gibi yatırımlar için 136 milyon lira harcadık” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, Diyanet Vakfı’nın faaliyetlerine her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirterek sözlerini tamamladı.



‘DEVLET VE MİLLET İŞBİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ’

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de konuşmasında Devlet ve milletin elbirliği yaptığı zaman güzel işlerin ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu açılan merkezimizde bunun en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Gençlerin eğitiminin önemli olduğunu kaydeden Kadir Dinç, “Bugün ki gençler kendi eserimizdir. Gençlere ne verdik ki ne bekliyoruz. Bu tür yerler ilim ve irfan merkezleri olarak hizmet verecek. Kulluk bilincinin aşılanacağı bir yer olacak” şeklinde belirtti.



‘GENÇLERİMİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİDİR’

Türkiye’nin en büyük sermayesinin gençler olduğunu dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu iyi yetişmiş donanımlı gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu söyledi.

Genç nesil konusunda dünyada çok iyi yerlerde olduğumuzu ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Gençlerimiz üzerine çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Gençliğimizin yetiştirilmesi en büyük beka meselesidir. Bu tür hizmetler devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.



‘GENÇLİĞİMİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAMAMIZ LAZIM’

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da yaptığı konuşmada, Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik bakımından güzel çalışmaları olduğunu ifade ederek, “Çorum’un her derdi ile dertlenen bir belediye başkanı var. Allah ondan razı olsun” dedi.

“Gençliğimizi sahipsiz bırakmamamız lazım” diyerek sözlerine devam eden Ceylan, “Eğer gençlerimizi birilerine bırakırsak 15 Temmuzlar bir daha olur. Geri çekilmememiz lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan da çok destek bekliyoruz. Şehrimizin bir mahallesine bu merkezden bir tane yapmalarını istiyoruz” dedi.

Milletvekili Ceylan, merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından emekli İmam Hatip Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldılar.



MERKEZDE NELER YAPILACAK?

Çorum Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi Yöneticisi Mahmut Özsoy, Diyanet Gençlik Merkezinin amacının, ortaokul, ortaöğrenim ve yüksek öğretim çağındaki öğrencilere, gençlere milli, manevi, ahlaki ve insani kültürel değerlerimizin benimsetilmesi olduğunu ifade ederek, “Onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerinin kazandırılması, ülkesine ve milletine yararlı bireyler yetiştirmektir” dedi.

Merkezde gençlere ve yetişkin hanımlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursu, görme engellilere yönelik Kuran-ı Kerim kursu, ebru, hüsnü hat atölye çalışmaları, satranç kursu, kitap okuma etkinlikleri, camii ve gençlik buluşmaları, kariyer günleri, etüd çalışmaları hafta içi ve hafta sonları etkinlikler yapılacak.