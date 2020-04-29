Çorum Müftülüğü’nden anlamlı bağış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Çorum İl Müftülüğü de katıldı.

İl Müftülüğü ve 13 İlçe Müftülüğünün din görevlileri arasında gönüllülük esasına bağlı olarak başlattığı kampanyada 230 bin TL’lik yardım toplandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla destek olduğu kampanyaya, Çorum Müftülüğü ve 13 İlçe Müftülüğümüz personeli ile gönüllü olarak destek olma kararını verdik. Kampanyanın başladığı ilk gününden itibaren din görevlilerimizle 230.000 TL civarında bir destekle bu iyilik kampanyasına katılarak kampanya devam ettiği sürece bu desteğimiz devam edecektir. Hayatın her alanında örnek ve önder olan din gönüllüsü görevlilerimize bu iyilik kervanına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek veren tüm din gönüllüsü kardeşlerimden yüce Allah razı olsun.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 17:26