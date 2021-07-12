‘Çorum mutfağı Türkiye’nin en iyisi’

MURAT ÇETİN

Ünlü mutfak şefi Ömür Akkor, TRT1 ekranlarında Çorum mutfağından övgüyle bahsetti.

Pelin Çift’in hazırlayıp sunduğu Anadolu’da ve Türkler’de Yemek Tarihi konulu programda, “Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz” diyerek, Çorum mutfağının Türkiye’nin en iyi mutfağı olduğunu söyledi.

Alanında önemli bir otorite olan Ömür Akkor’un bu tespitleri, programcı Pelin Çift’i de heyecanlandırırken, Çift en kısa zamanda Çorum’a gelmek istediğini belirtti.

Çorum mutfağının çok gizli ve lezzet dolu yönleri olduğuna işaret eden Akkor’un tespitleri ve söylemleri, Çorum mutfağının tanınırlığını artırması bakımından büyük yankı uyandırdı. Baklava ve su böreği üzerinden tespitlerini kuvvetlendiren Ömür Akkor, belki de mutfağıyla ünlü pek çok ili kıskandırsa da, Çorum’un hakkını cesaretle teslim etmesi bakımından da Çorumlular’dan takdir topladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, 22:23