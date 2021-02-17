Çorum mutfağının eşsiz lezzetleri ekrana taşındı

RECEP MEBET

Çorum mutfağının eşsiz lezzetleri, Show TV ekranlarına taşındı.

‘Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu’ adlı programın önceki günkü bölümünde Çorum yemekleri tanıtıldı.

Çorum Merkez ve Kargı’da gerçekleştirilen çekimlerde odun ateşinde hazırlanan bulgur aşından etli bamya yemeğine, ayva tatlısından soğan kallesine, kuzu çevirmeden sac kavurmaya, tepsi kebabından hasıda tatlısına kadar birbirinden farklı birçok geleneksel lezzetin hazırlanışı anlatıldı.

Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini Show TV ekranlarına taşıyan Turgay Başyayla, Çorum mutfağının gözde yemeklerinden övgüyle söz etti.

Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerinin de yer aldığı programda çeşitli röportajlar da yapan Başyayla, yöresel kültüre dair pek çok zenginliği izleyenlerle paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 18:59