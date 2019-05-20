Çorum nüfusunun %14.2’sini gençler oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun “İstatistiklerle Gençlik” konulu araştırmasına göre Çorum nüfusunun %14,2’sini, 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturduğu belirtildi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2018 yılı sonuçlarına göre; Çorum nüfusunun (536 bin 483 kişi) %14,2’sini (76 bin 218 kişi) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller arasında 71. sırada yer aldı. Bu nüfusun %50,6’sını genç erkek nüfus, %49,4’ünü ise genç kadın nüfus oluşturduğu bildirildi.

Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. İl bazında incelediğimizde ise genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, %23,5 ile Şırnak ve %22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; %12,8 ile Muğla, %13 ile Balıkesir ve %13,5 ile İzmir oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI %20,3 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında %20,8 iken 2018 yılında %20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak %25,3 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı %55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde %53,5, genç kadınlarda ise %57,2 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞINDA SAĞLIK İLK SIRADA YER ALDI

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %50,5 ile sağlık aldı. Bunu, %20 ile başarı, %18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde %23,8 ile başarı, kadınlarda %23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı ile başarı aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 16:01