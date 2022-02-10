Çorum Ocak ayında rekor kırdı

Son 40 yılın en kurak dönemini geçiren Çorum'da Ocak ayında rekor yağış geldi.

Çorum'da Ocak ayında 20 yılın en yüksek kar yağışı yaşanırken, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Ocak ayında 85.8 kg yağış düştüğünü ifade etti.

Kavuncu; "Rabbim bereketini arttırsın ... Çorum ilimize geçtiğimiz yıl Aralık'ta metrekareye 13.4 kg, Ocak'ta 27.8 kg yağış düştü. Bu kış ise Aralık'ta metrekareye 44.6 kg, Ocak'ta 85.8 kg yağış düştü.

Allahın rahmeti yağmur ve kar taneleri olarak Çorum'umuza indi. Bolluk ve bereketin habercisi yağışlarla Barajlarımız doluyor, topraklarımız suya doyuyor çok şükür ... Değişen iklim, artan kuraklık nedeniyle ilimizde son 40 yılın en büyük kuraklığı yaşandı ... Artan yağışlarla barajlarımız dolacak, topraklarımız suya doyacak inşallah ..." dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2022, 12:37