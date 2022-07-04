Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Kadeş Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, 42 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yapan Emekli-Sen Temsilcisi Hikmet Aydın, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Çorum olaylarının mezhep çatışması olmadığını ifade eden Aydın, "Fakat bu katliamı planlayanlar, bugün böyle algılanmasını istedi. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce Alevi ve Sünni, bu ilde aynı sokakta, aynı mahallede yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bu ayrım körüklendi ve kullanıldı”dedi.

Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum'daki olayların planlı şekilde hayata geçirildiğini kaydeden Aydın, “Bunun nedenlerinden biri, ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirmektir. Toplumsal muhalefeti sindirmek ve bölmek için yapılmıştır. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşenmiştir”şeklinde belirtti.

Başbağlar Katliamı, Uludere olayı ve Ankara garı saldırısının failleri ve planlayanlarının ortaya çıkarılmadığını dile getiren Aydın, "Bütün bu katliamlar insanlık suçudur. Bu katliamlarla yüzleşmeden ileride olacak katliamların önü alınamaz”dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Anadolu'da bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve birlikte yaşamayı savunmak üzere Çorum'da bulunduklarını söyledi.

Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'nin yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı. (Haber Merkezi)