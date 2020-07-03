‘Çorum Olayları’nın 40. yılı

FATİH AKBAŞ

Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler gerçekleştirilen törenle anıldı.

Anma programı Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Kadeş Meydanı'nda yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş güvenlik önlemlerinin yanında programa katılacak olanların alana girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri de yapıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Ahmet Özdel, olayda hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını ifade etti.

"Uzun yıllardır yaptığımız Çorum katliamını anma programlarında Avrupa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi birlikleri, Alevi-Bektaşi dernekleri adına konuşmalar yapılıyor. Bunların bazılarına Çorum'da yaşayan yurttaşlar olarak biz katılmıyoruz, onaylamıyoruz” ifadelerini kullanan Özdel, “Ama Çorum halkının şunu anlamasını istiyoruz, onlar da yaralı, dertli, kendi acılarından düşünceleri, bakış açıları var. Bunları ortaya koyuyorlar, onların düşüncelerine saygı duymamız gerekiyor” dedi.

Yaptıkları etkinlikler, mezar ziyaretleri ve panellerle Çorum olaylarını unutturmak istemediklerini kaydeden Özler, “İki talebimiz var. Birincisi, bu katliam insanlığa karşı suçtur, zaman aşımı işlemez. Yeniden yargılama açılsın, katliamın asıl sorumluları bulunsun, yargılansın ve tarih önüne dikilsin. İkincisi, bu meydana bir barış anıtı dikilsin” ifadelerini kullandı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Örgütlenme Sorumlusu Mehmet Ali Çankaya da konuşmalarında, 40 yıl önce yaşanan olayların insanlık tarihine kara bir leke olarak düştüğünü dile getirerek, hayatını kaybedenleri anmayı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “40 yıl önce Çorum'un kardeşliğine, sevgisine, birlikteliğine sıkılan kurşunlar son bulsun. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik, yaşasın sevgi." diyerek, iki beyaz güvercin uçurdular.

Anma etkinliğine HDP milletvekilleri Zeynel Özen ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların temsilcileri katıldı.