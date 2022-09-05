‘Çorum önemli bir savunma sanayii üssü haline gelecek’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, hayata geçirilecek olan savunma sanayi yatırımları ile Çorum’un önemli bir savunma sanayii üssü haline geleceğini belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Türkiye’de, tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımının ilimize yapılıyor olması elbette vatanını, milletini, bayrağını seven herkes gibi bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

Çorum’a, Sungurlu’ya yatırım tutarı 6 milyar TL olan 5 fabrikanın kazandırılmasından gurur duyduklarını belirten Milletvekili Erol Kavuncu, “Yatırım iklimine ve girişimci ruha sahip olan Anadolu Kaplanı Çorum'umuz, böylelikle tarihi bir yatırım daha kazanmış oldu. Bölgesinin parlayan yıldızı Çorum, artık “Yeniden Büyük Türkiye” vizyonumuz doğrultusunda büyük yatırımlarla buluşuyor. Yaklaşık 2000 dönüm alanda kurulacak devasa tesislerde barut, barutun hammaddesi olan nitroselülöz ve nitrogliserin ile fişek ve kapsül üretilecek. Bu kalemlerde her yıl Türkiye'nin ithalatı, dışarıya ödediği para 200 milyon avro, bu sayede 200 milyon avro da memleketimizde, ülkemizde kalmış olacak. Tamamen yerli ve milli imkânlarla son teknolojinin kullanıldığı modern tesislerimiz sayesinde ülke savunmamızın en temel ihtiyacını üreteceğiz. Hem kimseye muhtaç olmadan ihtiyacımız karşılanacak hem de ürettiklerimizi ihraç ederek ülke ekonomimize katkı sağlayacağız” şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti döneminde Türkiye’nin savunma sanayiinde çağ atladığını kaydeden Kavuncu, “İlimizdeki fabrikalarımız da savunma sanayimize güç katacak, 2023 ile yeni bir çağa girecek olan küresel güç, bölgesel lider Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için Çorum itici bir güç oluşturacak, sanayi ve ihracat kenti Çorum’umuz, önemli bir savunma sanayii üssü haline gelecektir. İlimizdeki potansiyelin farkına varan girişimciler de ilimizde yatırım yapmak isteyecekler, bu sayede ilimiz Anadolu Kaplanı Çorum, yeni bir cazibe merkezi olacaktır”ifadelerini kullandı.

Bütün fabrikalar tamamlandığında 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini ve çalışanların aileleriyle birlikte buradan 10 bin kişinin ekmek yiyeceğini ifade eden Kavuncu, “Bu rakam ise ülkemizdeki birçok ilçenin toplam nüfusundan daha fazladır.

Diğer taraftan; yıllarca ülkemizin kaderini, ve idaresini dış güçlerin iradesine teslim eden, bir çok alanda ülkemizi %100 dışa bağımlı hale getiren ve senelerce toplu iğne dahi üretemeyenlerin asılsız iddiaları bizi asla hedeflerimizden döndüremeyecektir. Geçmişte ülkemizde bir çakılı çivisi dahi olmayan, yerli ve milli üretimi baltalayan, iktidara gelebilirlerse açıkça yapılanları da kapatacaklarını vadedenlerle bizim kaybedecek zamanımız yoktur. Zira bizim aziz milletimize hizmet yolunda gidilecek çok yolumuz yapacak çok işimiz vardır. 2023 Mayıs ayında üretime geçecek olan fabrikalarımızın kıymetli hemşehrilerimize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çorum’umuza, Sungurlu’muza kazandırılan bu stratejik ve önemli yatırım için, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a ve özellikle Milli Savunma Bakan Yardımcımız kıymetli hemşehrimiz Sayın Muhsin Dere’ye, iş insanlarımıza ve emeği geçen herkese, değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)