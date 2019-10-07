Çorum-Osmancık yolundaki iki fabrika icradan satılıyor

FATİH BATTAR

Çorum İcra Dairesi, Çorum-Osmancık yolu 3.kilometresinde bulunan önceden oluklu mukavva üretimi yapan atıl durumdaki fabrika ve Bayat köyü Null mevkiinde eskinden tıbbı aletler üretimi yapan iki fabrika ve arsasının satışına ilişkin duyuru yayınladı.

Çorum ili, Merkez İlçesi, Bayat Köyü, Kurucan Mevki 4610 ada, 44 parselde yer alan ve Çorum İli, Merkez İlçe, Bayat Köyü, Null Mevki, Cilt: 11, Sayfa: 1051, Ada: 4610, Parsel: 43 tapu adresinde, tamamı borçluya ait, 9.431,99 m² alanında yer alan fabrika binaları, tarlası ve müştemilatı 37 milyon TL'ye icradan satışa çıkarıldı.

1999 yılında inşa edilen oluklu mukavva üretimi yapan fabrika ile 1988 yılında inşa edilen tıbbi alet üretimi yapan iki fabrika açık artırma usulü içindeki malzemelerle beraber satışa çıkarılıyor. Toplam 10 bin metrekare alana sahip mukavva üretimi yapan fabrika ile toplam 9 bin metrekare alana sahip tıbbı alet üretimi yapan fabrikaların olan ve arsasıyla beraber toplam değeri 37 milyon TL olan fabrikalar, 26 Kasım saat 10.30’da Adliye Mezat Salonu’nda ihaleye çıkacak.

İlk ihalede fabrikaya alıcı çıkmaması halinde ikinci ihale 26 Aralık’ta aynı saatte gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 17:19