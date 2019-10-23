Çorum Oto Pazarı asfalta kavuşuyor

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Çorum Belediyesi, Oto Pazarı’nda asfalt çalışması başlattı.



İkinci el otomobil sektörünün Çorum’daki kalbi olan Oto Pazarı’nın, 7 yılın ardından asfalta kavuşacağı öğrenildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekipleri, Çorum Oto Galericiler Sitesi yanındaki pazar alanında zemin düzenleme çalışması yaptı.



Dolgu yapılan malzemenin serimi ve sıkıştırılmasının ardından bugün asfalt aşamasına geçmeyi planlayan ekipler, Oto Pazarı’nı Cumartesi gününe hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Çorumlu otomobil tutkunları ve sektör temsilcileri, “Yazın tozdan, kışın ise çamurdan dolayı büyük sıkıntı yaşadığımız pazar zemininin asfaltlanacak olması sevindirici” diye konuştular.

Çarşamba günleri ise İkinci El Eşya Pazarı’na ev sahipliği yapan alanda tezgâh açmaya hazırlanan esnaf da emeği geçenlere teşekkür ettiler.