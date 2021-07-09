Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Serdal Tekmen’in sahibi olduğu Çorum Özel Hasta Bakıcı ve Danışmanlık Hizmetleri, Zafer Çarşısı 2. katta faaliyete başladı.

Açılış törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarda işletmenin hayırlı olmasını dileyerek Serdal Tekmen’i tebrik ettiler. İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.