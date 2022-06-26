Çorum Özel Hastanesi’nde ikinci göz hastalıkları uzmanı göreve başladı

Çorum Özel Hastanesi güçlü uzman hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Çorum Özel Hastanesi, göz hastalıkları kadrosuna Opr. Dr. Abdulkadir Büküş’ü ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Göz hastalıkları bölümünün hastane ve Çorum için önemli branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan göz hastalıkları bölümü için Opr. Dr. Abdulkadir Büküş’ü kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Göz hastalıkları bölümünde 2 hekimle halkımıza hizmet veriyoruz. Kadromuzda Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Opr. Dr. Abdulkadir Büküş olmak üzere deneyimli ve alanında uzman hekimlerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz”dedi.

Çorum Özel Hastanesi’nin hızla büyüdüğünü dile getiren Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz yatak kapasitesini, hizmet çeşitliliğini ve uzman doktor sayısını arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir tesis sunmaktadır. Kadromuzu da deneyimli ve ünvanlı hekimlerle güçlendirerek halkımıza hizmette sınır tanımayacağız” diye konuştu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Büküş ise Çorum Özel Hastanesi’nde hemşerilerine hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Opr. Dr. Abdulkadir Büküş, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini söyledi.

OPR. DR. ABDULKADİR BÜKÜŞ KİMDİR?

Opr. Dr. Abdulkadir Büküş 1988 yılında Alaca’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaca’da, lise öğrenimini Çorum Fen Lisesinde tamamladı. 2012 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık ihtisasını 2017 yılında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. 2017-2022 yılları arasında Alaca Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. Haziran 2022 itibariyle Çorum Özel Hastanesinde görev almaya başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Büküş Çorum Özel Hastanesinde hastalarına aşağıdaki alanlarda hizmet verecek:

Katarakt Cerrahisi (göz içi lens yerleştirme, akıllı lens tekniği, lens kaymalarında düzeltme, bebek ve çocuk katarakt tedavileri) Glokom – Göz Tansiyonu takip ve Tedavisi (teşhis, ilaçla tedavi ve gerekirse ameliyatla tedavi) Şaşılık Takip ve Tedavisi (çocukluk döneminde erken teşhis, erken ameliyat, göz tembelliği, prizmatik gözlük) Gözyaşı Yolları Hastalıkları (bebeklik döneminde sondalama, yetişkin hastalarda DSR ameliyatı) Göz Kapağı Hastalıkları Tedavisi ve Estetiği (Göz Kapağı Düşüklüğü tedavisi, kapağın içe dönmesi tedavisi, kapağın dışa dönmesi tedavisi, kapaktaki yağ fıtıklaşması tedavisi, kapak ve çevresindeki her türlü tümör ve kist tedavisi, kapak estetiği) (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 16:17