Çorum Özel Hastanesi’nde ‘Uzay Terapi’ tedavisi

Çorum Özel Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde açılan Uzay Terapi Bölümü ile Çorum’da bir ilki hayata geçirdi.



Uzay Terapi Bölümü ile ilgili bilgi veren Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Behçet Filiz, şunları kaydetti: “Temelinde kozmonotların giydiği ‘Penguin Suit’ adı verilen özel kıyafet olan, uzay teknolojisinden ilham alınarak geliştirilen bir pediatrik fizik tedavi yöntemidir. İlk prototipi 1992 yılında geliştirilmiştir. Serebral Palsi başta olmak üzere birçok nörolojik hastalıkta kullanılan tedavi metodudur. Vücudun normal duruşu için çok gerekli olan proprioseptif girdiler nörolojik hastalarda yeterli düzeyde değildir. Bu özel kıyafet sayesinde hastaların vücutlarında oluşturulan kompresyon ile proprioseptif uyarı ortaya çıkarılır. Suit isimli kıyafetin bu olumlu etkisi sayesinde beyin ve kaslar arasında sürekli devam edecek iletişim hastanın vücut farkındalığına olumlu etkiler yaratmaktadır. Ayrıca, stabilizasyon yönünden çok güçlü bir destek olarak kendini gösterir. Kalça çevresi, omuz kuşağı ve sırt bölgesinin elastik gergi bantlarıyla desteklenmesi ile birlikte vücut istenilen şekli alır. Alt ekstremitelerde (bacaklar) ve üst ekstremitelerde (kollar) koordineli bir şekilde hareketi sağlayabilir.

Kişinin tek başına bağımsız ayakta durmasını ve adım atma cesaretinin oluşmasını sağlayan Uzay Terapi ile normalde ebeveynlerinin desteği ile adım atabilen bir çocuk, bu yöntem sayesinde kendi başına ya da küçük bir destekle adım atabilir.

Endikasyonları: Serebral palsili çocuklar, inme (felç) hastaları, travmatik beyin yaralanmaları, omurilik hasarları, nöromuskuler hastalıklar.

Uzay terapisinde kullanılan suit isimli kıyafetin faydaları şunlardır; propriosepsiyonu geliştirir, patolojik refleksleri azaltır, bedenin genel duruşu ve düzgün hareket paternlerini yeniden inşa eder, harici denge sağlar ve zayıf kasları destekler, vestibular sistemi etkiler, merkezi sinir sistemini yeniden eğitmek üzere beyni uyarır, dokunsal ve duyusal uyarı sağlar, vücudu ağırlık şeklinde basınçla yükler, yeni öğrenilen hareketler ve fonksiyonel becerilerin gelişimini hızlandırır.”

Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Behçet Filiz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde kendisiyle birlikte 5 Fizyoterapist, 2 Fizik Tedavi Teknikeri ve 2 Hasta Danışmanıyla hizmet verdiklerini belirterek, “Fizyoterapistlerimiz; Fzt. Kenan Ilıcalı, Fzt. Burcu Eftekin, Fzt. Ayşegül Sümeyye Horata, Fzt. Burçin Bozoğlan, Fzt. Gizem Demirdöven Uzay Terapi Tedavisi için eğitim almış olup, hastalarımıza Uzay Terapi tedavisi uygulama becerisine sahiptir.” dedi.