Çorum Özel Hastanesi’nden çocuklara özel resim yarışması

Çorum Özel Hastanesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediği geleneksel resim yarışmasının üçüncüsü geçtiğimiz Pazar günü AHL Park AVM’de yapıldı.

Yarışmada derece elde eden öğrencilere ödülleri 23 Nisan’da AHL Park AVM’de düzenlenecek törenle verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı ile düzenlenen resim yarışmasına İl genelindeki tüm ilköğretim okullarının 1. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı.

İlginin yüksek olduğu yarışmada ilköğretim grubundaki öğrenciler AHL Park AVM etkinlik alanında ‘Kahraman Sağlık Çalışanları’ konu başlığında resimler yaparak maharetlerini sergilediler. Yarışmaya katılan her çocuğa kitap ve katılım sertifikası hediye edildi.

Yarışma değerlendirmesi de Çorum Özel Hastanesi tarafından oluşturulan jüri tarafından yapıldı. Yarışma jürisinde şu isimler yer aldı:

“Özel Bilgi İlkokulu Resim Öğretmeni Aybüke Eliaçık, Özel Ada İlkokulu Resim Öğretmeni Ceren Karataş, Özel Bahçeşehir İlkokulu Resim Öğretmeni Engin Eryaşar, Özel Doğa İlkokulu Resim Öğretmeni Gülden Kolukısa, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Melike Sinem Yılmaz, Özel Pınar İlkokulu Resim Öğretmeni Serdar Karaca, Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yavuz Yücel.

Yarışmada birinci Özel Doğa İlkokulundan Hüseyin Alptuğ Duman, ikinci Özel Bahçeşehir İlkokulundan Ada Eryaşar, üçüncü ise Bahçelievler İlköğretim okulundan İpek Öztürk oldu.

İlk üçe giren öğrencilere Çorum Özel Hastanesi tarafından bisiklet, tablet ve kablosuz kulaklık hediye edilecek. Yarışmada 3 öğrenci de mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca ilk 3 ve mansiyon ödülleri haricinde sergileme ödülü olarak 20 resim daha belirlendi. Sergileme ödülü almaya hak kazanan öğrencilere de kitap seti hediye edilecek.

Hastane İşletme Müdürü Türker Cengiz yaptığı açıklamada, “Öncelikle resim yarışması için etkinlik alanının kullanımını sağlayan AHL Park AVM Genel Müdürü Sayın Ayhan Kocabaş’a ve AHL Park AVM Reklam Pazarlama Uzmanı Edanur Ergin Baran’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir teşekkür de yardımları, yönlendirmeleri ve bilgi paylaşımları için jüri üyelerimize sunuyoruz. Çorum Özel Hastanesi olarak çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak oldukları için onur ve kıvanç duymaktayız. Yarışmamıza katılım sağlayan tüm öğrencilerimize, tüm çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyoruz. Ödül törenimiz ve resim sergimiz AHL Park AVM’de 23 Nisan 2022 Cumartesi günü 15.00’te yapılacaktır. Yarışmaya katılan, dereceye giren, sergileme ödülüne hak kazanan tüm öğrencileri, ailelerini ve Çorum halkını sergimize davet ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)