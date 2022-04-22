Çorum protokolü esnafla iftar yaptı

FATİH BATTAR

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum protokolü ile Birliğe bağlı İl ve İlçe Oda Başkanları ve Oda Yönetim Kurulu üyelerini iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Geçtiğimiz Perşembe günü ÇESOB’ta verilen iftar yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Defterdarı Durak Sercan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Duran Cesur, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, ilçe ve ilçe esnaf odaları başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür misafirlerini Birlik yöneticileriyle birlikte ayakta karşılarken, daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep birlikte iftar yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, iftara katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Gür, Çorumlu esnaf ve sanatkarların ve tüm İslam Alemi’nin mübarek Ramazan ayını kutladı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yaptıkları konuşmalarda, esnaf ve sanatkarlarla bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öte yandan iftar yemeğine il ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm esnaf odası başkanlarının ve oda yöneticilerinin katıldığı gözlendi.



