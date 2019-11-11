“Çorum rekoru tamam gibi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum’da rekor denemesinde hedefe hemen hemen ulaşıldığını söyledi.

Pakdemirli, bu kampanyanın bir defalık olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini bildirerek, "Her 11 Kasım'da biz sahalarda olacağız, kravatları çıkartıp, elimizde kürekler, ağaçlarımıza can suyu veriyor olacağız. Bugün dikilen ağaçlar yarın gölgesinde faydalanılan ağaçlar olsun inşallah. Çorum'daki rekor hedefimiz de tamam gibi. Bu konudaki rekorun tescil edilmesi, sertifikalandırılması halinde gerekli iletişimi yapacağız. Türkiye'nin ağaç, orman ve yeşil sevgisini de dünyaya tescil ettirmiş olduk, dünyaya örnek kampanya başlatmış olduk. Bizden sonra dünyada farklı ülkeler de farklı farklı kampanyalar başlattı." değerlendirmesinde bulundu.