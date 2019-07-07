Çorum Belediyesi’ne ait bir kamyonun Gülabibey Mahallesi’ne hafriyat dökerken görüntülenmesi ve tepkiler neden olmasından dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, olayla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek; “Çorum sahipsiz değil” dedi

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu civarına Çorum Belediyesine ait bir kamyon harfiyat dökerek çevreyi kirletmesi vatandaşın tepkisine neden oldu.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Çorum sahipsiz değil. Temiz şehir Çorum” imajımıza asla zarar vermeyiz. Kimsenin zarar vermesine de asla müsaade etmeyiz. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Gülabibey Mahallemizde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu civarına belediyemize ait bir kamyonun harfiyat dökerek çevreyi kirlettiğine dair bir ihbar aldık. Hemen harekete geçerek kısa bir tetkik sonucunda sorumluyu tespit ettik, hakkında derhal inceleme başlattık. Bununla da yetinmedik, sabahı beklemeden temizlik ekibimizi mevzubahis alana seferber ettik. Ekibimiz an itibariyle (gece 00:56) olay yerinde, harfiyat dökülen yeri temizliyor. Temiz şehir Çorum için gece gündüz çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)