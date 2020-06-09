Çorum sallanıyor!

FATİH BATTAR

Çorum’un Mecitözü ilçesinde bugün 13.28 sularında 2.2 şiddetinde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre merkez üssü Mecitözü Devletoğlan olduğu belirlenen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Dün de Alaca Çetederesi'nde saat 17.49 sularında 2.2 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Çorum’da son günlerde artan deprem vakaları vatandaşları tedirgin ederken, uzmanlar vatandaşların depreme hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 16:49