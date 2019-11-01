‘Çorum sanayisiyle, ticaretiyle örnek bir şehir’

FATİH BATTAR

Çorum ziyareti kapsamında Çorum Belediyesi’ni ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çorum’un sanayisiyle ve ticaretiyle civar iller arasında örnek teşkil eden bir il olduğunu söyledi.

Çorum’un Çorum’a hizmet etmek için yanıp tutuşan bir yöneticileri olduğunu aktaran Dönmez; “Çorum’da birbiriyle uyumlu, şehri için yanıp tutuşan hem vali, hem belediye başkanı, hem milletvekili, hem de il başkanı var. Çorum’un böyle el birliğiyle çalışıyor olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Çorum Anadolu’da yıldızı parlayan iller arasında göreceğiz. Civar illere baktığımızda Çorum sanayisiyle, ticaretiyle örnek işlere atmış bir ekip var. İş adamlarımızı da kutlamak lazım. Çorum’a yaptıkları yatırımlardan dolayı.” şeklinde konuştu

Çorum’un Türkiye’de doğalgazı kullanan ilk iller arasında olduğunu ifade eden Dönmez, Çorum’a doğalgaz konusunda verilen sözlerin gerçekleştiğini belirterek; “Çorum doğalgazı kullanan ilk iller arasında. Geçtiğimiz günler Mecitözü’ne doğalgaz verdik. Bugünde söz verdiğimiz gibi Dodurga ve Oğuzlar’a doğalgaz vereceğiz.” dedi

31 Mart seçimlerine ililin bir değerlendirme yapan Bakan Dönmez, Çorum halkının yapılan hizmetleri görerek, vefalı davrandığını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ziyaretlerinden dolayı Bakan Dönmez’e teşekkür ederek, Çorum ile ilgili brifing verdi.