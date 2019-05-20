Çorum, Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak

Çorum, ekim ayında düzenlenecek 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nın iş birliği protokolü TSF Başkanı Gülkız Tulay ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalandı. İmza törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, TSF Asbaşkanı Fatih Maden ve İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen de katıldı.

Çorum'da uzun yıllardır ulusal şampiyona düzenlediklerini ve en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getiren TSF Başkanı Tulay, "Çorum, tarihi, doğası ve turizm değeri ile dünyanın en önemli şehirleri arasında. Çorum aynı zamanda spora ve sporcuya büyük önem veriyor. Bir spor kenti olma yolunda ise emin adımlarla ilerliyor. Uzun yıllardır Çorum'da başarılı şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Satranç camiası olarak Çorum'u elimizden geldiğince Türkiye'de tanıttık. 40 ülkenin ve 300'ü aşkın sporcunun katılımını beklediğimiz, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı ile de Çorum'u dünya satranç camiasına tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ise uzun yıllar konuşulacak bir olimpiyata imza atacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren Çorum'u bir spor kenti yapmak için harekete geçtik. TSF ile de çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Çorum dünyanın merkezi, kardeşliğin, barışın kenti. Dünyanın merkezinde, dünya çocuklarını ağırlamak bizim için çok anlamlı. Çorum'un barışın kardeşliğin kenti olduğunu tekrar dünyaya göstereceğiz."

(AA)