Çorum şehidini dua ve tekbirlerle uğurladı

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammet Karaçam, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törene binlerce vatandaş katıldı.

Şehidimizin cenazesi bugün uçakla önce Merzifon’a sonra kara yoluyla Çorum’a getirildi. Cenaze töreni öncesi Buharaevler’deki babaevinde helallik istendi.

‘ABİ SANA DOYAMADIM’

Daha sonra Şehit Karaçam’ın naaşı, cenaze namazı için Akşemseddin Cami'ne getirildi. Camii önünde şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Meryem Karaçam, babası Bedri Karaçam ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi alana getirildiği sırada şehidin kardeşi tabuta sarılarak, "Abi sana doyamadım" şeklinde ağıtları yürekleri dağladı.

Baba Bedri Karaçam ve anne Meryem Karaçam ise sağlık ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi. Acılı aileyi yakınları ve askeri personel teselli etti.

ŞEHİT CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu aktı. Şehidin annesi, babası, kardeşleri ve yakınları albayrağa sarılı tabutun başından ayrılmadı. Şehidin resmini öperek teselli bulmaya çalışan yakınları cenazeye katılanları da ağlattı.

Şehidimizin cenazesini İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırdı. Biçer, şehit Uzm. Onb. Muhammet Karaçam ve tüm şehitler için dua etti. Şehidimiz, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde tekbirlerle toprağa verildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Merzifon 5. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 17:44